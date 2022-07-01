Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе прокомментировал уход Жасура Жалолиддинова из "Кайрата", сообщает Сhampionat.asia.

Жалолиддинов покинул "Кайрат" по инициативе ташкентского "Локомотива", который владеет правами на игрока.

"Я слышал об этом. В первом сезоне у игрока был контракт с "Локомотивом". Играл в аренде за "Кайрат". На мой взгляд, лучше вернуться. В Казахстане игровой практики стало меньше. Здесь он играет на наших глазах. В настоящее время он должен восстановить свое физическое состояние. Думаю, в "Локомотиве" он снова вернется в прежнюю форму. Думаю, что этот переход хорош во всех отношениях", - сказал Кападзе.

В составе "Кайрата" Жалолиддинов провел семь матчей в чемпионате Казахстана, результативными действиями не отметился, при этом заработав три желтых карточки.

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