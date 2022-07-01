Звезда олимпийской сборной Узбекистана покинул "Кайрат"

20-летний полузащитник олимпийской сборной Узбекистана Жасурбек Жалолиддинов покинул ФК "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист перешел в состав алматинского клуба перед стартом сезона в аренду из ташкентского "Локомотива", летом было принято решение соглашение не продлевать.

Таким образом, Жалолиддинов, на счету которого один матч за сборную Узбекистана, а также 15 игр за сборную U-23, где он являлся капитаном, покинул чемпионат Казахстана.

На счету 20-летнего футболиста семь матчей за "Кайрат", в которых он отметился тремя желтыми карточками.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 4 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →