Звезда олимпийской сборной Узбекистана покинул "Кайрат"

20-летний полузащитник олимпийской сборной Узбекистана Жасурбек Жалолиддинов покинул ФК "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист перешел в состав алматинского клуба перед стартом сезона в аренду из ташкентского "Локомотива", летом было принято решение соглашение не продлевать.
Таким образом, Жалолиддинов, на счету которого один матч за сборную Узбекистана, а также 15 игр за сборную U-23, где он являлся капитаном, покинул чемпионат Казахстана.
На счету 20-летнего футболиста семь матчей за "Кайрат", в которых он отметился тремя желтыми карточками.
Реклама