В "Тоболе" объяснили неожиданный исход в матче с "Кайсаром"

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал матч против "Кайсара" в рамках десятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Его подопечные неожиданно уступили на своем поле со счетом 1:2.

"Как и ожидали, игра получилась тяжелой. Соперник демонстрирует специфический футбол и сегодня они выиграли. У нас были хорошие моменты, необходимо было их реализовывать. У команды было огромное желание победить, и они отдали все силы на поле. Может быть, как раз пауза пойдет нам на пользу, потому что нам нужен определенный отдых, чтобы перезапустить свои мысли, свое отношение, в некоторых моментах – самоотдачу. Я уверен в этом.

Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать, они заслуживали большего", - приводит слова Чурчича пресс-служба костанайского клуба.