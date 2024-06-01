Громкая сенсация случилась в чемпионате Казахстана по футболу

Футболисты костанайского "Тобола" потерпели неожиданное поражение на своем поле в матче с кызылординским "Кайсаром" в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Костанае, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Первыми успеха добились кызылординцы усилиями Валерия Громыко на 51-й минуте. Хозяева отыгрались на 76-й благодаря голу полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Развязка наступила на 90+2-й минуте, когда Шохназар Норбеков принес победу "Кайсару".
После этой игры команды временно стали соседями по турнирной таблице, имея в активе по 12 очков. "Тобол" находится на седьмом месте, "Кайсар" - на восьмом.
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