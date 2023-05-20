В руководстве "Актобе" грядут перемены

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:45
©ФК "Актобе"

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев намерен покинуть клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что функционер несколько лет испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем планирует заняться лечением. Семья Джамантаева проживает в столице и после 25 мая, когда завершится срок действия соглашения руководителя с клубом, он вернется в Астану.

В прошлом году Ерлан Джамантаев отказался от должности заместителя технического директора КФФ и после открытого письма болельщиков "Актобе" на имя акима области решил вернуться в клуб.

Ранее Джамантаев работал на различных должностях в федерации футбола, тренировал футзальный клуб "Ушкын-Искра" и сборную Казахстана по пляжному футболу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
КПЛ Актобе ФК

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