В России отметили смену лидера в КПЛ-2022

Российский сайт "Футбол на Куличках" подвел итоги матчей 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На первое место вышла "Астана", тогда как лидировавший до этого "Каспий" опустился на вторую строчку.

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"Чемпионат Казахстана возобновился после международной паузы, и в заключительном туре первого круга случилась смена лидера. Пелотон возглавила "Астана", которая одержала уже четвертую крупную победу в текущем первенстве. На сей раз от столичного клуба пострадал "Аксу" - дебютант пропустил от "горожан" пять безответных мячей.

Забраться на первое место "Астане" помог "Тобол", который в центральном матче 14-го тура обыграл "Каспий". "Моряки" по-прежнему из рук вон плохо выступают на выезде, однако в Костанае имели все шансы уйти от поражения, но не реализовали пенальти в концовке встречи.

На третьем же месте остался "Тараз". Однако отчетный тур не принес положительных эмоций болельщикам жамбыльцев. В "южном дерби" с "Ордабасы" они пропустили трижды уже к 19-й минуте. Впрочем, затем "Тараз" сумел собраться и два мяча отыграл, но это не помешало принципиальному сопернику добиться положительного результата. С жамбыльцами теперь вровень по очкам идет "Тобол", а замыкает первую пятерку "Актобе" - "красно-белые" в меньшинстве обыграли "Атырау", проведя два мяча в концовке встречи. Тем временем поднялся в верхнюю половину таблицы "Кайрат", который после ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера одолел "Махтаарал". Во втором матче кряду победный гол у алматинцев провел Виктор Васин", - говорится в тексте.

Матчи 15-го тура пройдут в два дня. 25 июня сыграют "Акжайык" - "Ордабасы", "Аксу" - "Шахтер", а 26-го встретятся "Актобе" - "Астана", "Тараз" - "Кайрат", "Махтаарал" - "Атырау", "Каспий" - "Туран", "Кызыл-Жар" - "Тобол".