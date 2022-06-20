Поколение нулевых? Кто из казахстанцев чаще забивает в КПЛ-2022

Сезон в казахстанской премьер-лиге официально пересек экватор, ведь позади 14 туров из 26 запланированных. Местные футболисты, к сожалению, не являются самыми результативными. Но и среди них есть те, кто выделяется, и, самое главное, что это в основном новые имена. Корреспондент Vesti.kz - о лучших казахстанских бомбардирах текущего первенства.

Лидером из казахстанских бомбардиров является 20-летний форвард "Тараза" Абылайхан Жумабек. Еще к концу апреля у него накопилось четыре гола в чемпионате, а в матче с "Ордабасы" (2:3) Абылайхан забил еще один. В среднем ему требуется по 150 минут на одно взятие ворот.

Старается не отставать 22-летний полузащитник "Ордабасы" Эльхан Астанов. Это уже особенный сезон для хавбека, который стал одним из лидеров национальной сборной Казахстана. В родном клубе Эльхан приносит столько пользы, сколько ни один другой футболист. Четыре гола, а еще в придачу три ассиста. Пусть все мячи Астанов и забил с пенальти - это тоже нужно уметь делать качественно.

Опытные Асхат Тагыберген и Тимур Досмагамбетов тоже отличились в КПЛ-2022 по четыре раза. В последних нескольких турах эти футболисты не забивали, но их польза измеряется не только голами. В этом году у обоих есть хороший шанс обновить личный рекорд по количеству голов за сезон премьер-лиги. Тагыберген забивал максимум пять мячей (КПЛ-2018), а Досмагамбетов - четыре (2012, 2014, 2017).

Три мяча в семи играх забил полузащитник "Аксу" Айбол Абикен. Возможно, что сейчас он мог бы располагаться в списке бомбардиров еще выше, если бы не допинговый скандал, который лишил хавбека права играть. Пока неясно, что будет дальше с Абикеном, но факт остается фактом - "Аксу" и сборная потеряли важного игрока.

Последний, шестой казахстанский игрок, который забил не менее трех мячей в КПЛ этого сезона - 20-летний Станислав Басманов из "Астаны". Этот парень продолжает творить чудеса, забивая в среднем каждые 35 минут. В трех из четырех последних игр воспитанник столичного клуба забивал после выходов на замену. Такой перформанс - серьезная заявка от футболиста молодежной сборной. Он уже способен на равных конкурировать с лидерами атаки "Астаны".

Напомним, что после матчей 14-го тура "Астана" вышла в единоличные лидеры чемпионата Казахстана.

Фото: ФК "Ордабасы", ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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