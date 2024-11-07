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В "Ордабасы" рассматривают смену тренера после сезона

©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" готов к сменк главного тренера после окончания нынешнего чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz

Шымкентский клуб после увольнения Александра Седнева и назначения Кирилла Кекера провел неудачный отрезок на финише чемпионата страны. При Кекере "Ордабасы" сыграл восемь матчей и проиграл в пяти встречах. Таким образом, клуб выпал из призовой тройки и рискует остаться без путевки в еврокубки на следующий сезон. 

В "Ордабасы" склоняются к тому, чтобы расстаться с Кекером после завершения сезона. Не исключено, что шымкентский клуб вернется к кандидатуре Кайрата Нурдаулетова, который был первым выбором "Ордабасы" после отставки Седнева, однако в тот момент молодой специалист решил завершить сезон в "Жетысу". 

При этом, после игры "Ордабасы" с "Астаной" возникала информацию о том, что Кекер написал заявление об увольнении, однако руководство клуба не приняло отставку тренера. 

На данный момент "Ордабасы" занимает пятое место в чемпионате Казахстана, набрав 39 очков в 23 матчах. В заключительном туре КПЛ шымкентцы сыграют на своем поле с "Елимаем".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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