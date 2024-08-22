Стало известно, кто будет готовить "Ордабасы" к следующему матчу чемпионата Казахстана по футболу после отставки с поста главного тренера белоруса Александра Седнева, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, эти функции возложили на Александра Кучму.

"Пока "Ордабасы" ищет тренера, готовить команду к матчу с "Актобе" будет Александр Кучма. Он работает тренером по физподготовке. Если южная команда выиграет, то он, возможно, получит шанс поработать до конца сезона. Однако, это ему сделать будет трудно, так как вне всякого сомнения, "Актобе" сверхмотивирован и выйдет как на последний бой", - пишет источник.

Напомним, Седнев покинул "Ордабасы" после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и сразу же вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Дальше южане уже выступали в Лиге конференций и во втором отборочном раунде прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Матч 18-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Актобе" состоится 25 августа в Шымкенте.