Столичный "Женис" обыграл туркестанский "Туран" в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев поля. Голевую перестрелку на восьмой минуте начал Динмухамед Караман.

На 16-й минуте Караман удвоил преимущество столичных. На 22-й минуте Всеволод Садовский довел дело до разгрома - 3:0.

Гости отыгрались на 24-й минуте благодаря голу Николая Солодовникова. На 27-й минуте Садовский забил четвертый гол "Жениса".

На 42-й минуте Гьян душ Сантуш Мартиньш сделал счет 5:1. Впрочем, перед перерывом Юрий Перцух сократил отставание "Турана" (5:2), а Роман Чирков на 45-й минуте забил третий гол туркестанцев.

Окончательный результат был оформлен на 88-й минуте: отличился Зураб Тевзадзе (6:3).