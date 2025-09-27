КПЛ
Сегодня 18:55

В матче "Женис" - "Туран" было забито девять голов

©ФК "Женис"

Столичный "Женис" обыграл туркестанский "Туран" в матче 24-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Астане и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев поля. Голевую перестрелку на восьмой минуте начал Динмухамед Караман.

На 16-й минуте Караман удвоил преимущество столичных. На 22-й минуте Всеволод Садовский довел дело до разгрома - 3:0.

Гости отыгрались на 24-й минуте благодаря голу Николая Солодовникова. На 27-й минуте Садовский забил четвертый гол "Жениса".

На 42-й минуте Гьян душ Сантуш Мартиньш сделал счет 5:1. Впрочем, перед перерывом Юрий Перцух сократил отставание "Турана" (5:2), а Роман Чирков на 45-й минуте забил третий гол туркестанцев.

Окончательный результат был оформлен на 88-й минуте: отличился Зураб Тевзадзе (6:3).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 23 4 4 15 16-42 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →