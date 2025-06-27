В КПЛ намечается трансфер известного легионера

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру белорусский полузащитник Никита Корзун после ухода из семейского "Елимая", передают Vesti.kz.

Ранее стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта.

По информации телеграм-канала "Ухо", в ближайшее время Корзун подпишет контракт с "Актобе".



В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за "Елимай", отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В послужном списке Корзуна - выступления за минское "Динамо", солигорский "Шахтер", киевское "Динамо", саудовский "Аль-Фатех" и португальский "Вилафранкенсе". С 2016 года он регулярно вызывается в национальную сборную Беларуси.