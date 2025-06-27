КПЛ
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В КПЛ намечается трансфер известного легионера

©ФК "Елимай"

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру белорусский полузащитник Никита Корзун после ухода из семейского "Елимая", передают Vesti.kz.

Ранее стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта.

По информации телеграм-канала "Ухо", в ближайшее время Корзун подпишет контракт с "Актобе".


В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей за "Елимай", отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В послужном списке Корзуна - выступления за минское "Динамо", солигорский "Шахтер", киевское "Динамо", саудовский "Аль-Фатех" и португальский "Вилафранкенсе". С 2016 года он регулярно вызывается в национальную сборную Беларуси.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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