В КПЛ будет играть чемпион Бразилии по футболу

В состав шымкентского "Ордабасы" перейдет чемпион Бразилии в категории U-23 и воспитанник клуба "Брагантино" Кауа Алвеш, передает Vesti.kz.

В прошлом сезоне "Ордабасы" занял четвертое место в чемпионате Казахстана и заработал право участвовать в Лиге конференций.

"Его имя Кауа Алвеш, а клуб, из которого он перешел, молодежная команда ФК "Брагантино". Достался он шымкентцам бесплатно, правда, если получится его перепродать, то латиноамериканская структура "Ред Булла" получит процент от продажи. Добавим, что бразилец играет на позиции атакующего полузащитника и в этом году стал чемпионом Бразилии (U-23)", - сообщается в телеграм-канале "Серый CARDINAL".

Отметим, что клуб "Брагантино" входит в систему "Ред Булл". А сам футболист за команду сыграл 19 матчей, в которых забил один гол. Он выступает на позиции нападающего.