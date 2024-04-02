В КПЛ-2024 состоялась первая тренерская отставка

Карагандинский "Шахтер" официально объявил об уходе Игоря Солошенко с поста главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

"Солошенко Игорь Александрович подал заявление об отставке с поста главного тренера основной команды ФК "Шахтер" по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен Андрей Юрьевич Финонченко", - гласит официальное сообщение клуба.

44-летний казахстанский специалист с 2023 года возглавлял "горняков". В текущем сезоне карагандинцы неудачно стартовали под его руководством.

После трех туров КПЛ-2024 "Шахтер" замыкает турнирную таблицу. Команда проиграла три матча с общим счетом 0:8.