В КПЛ-2024 состоялась первая тренерская отставка

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:42
©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер" официально объявил об уходе Игоря Солошенко с поста главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

"Солошенко Игорь Александрович подал заявление об отставке с поста главного тренера основной команды ФК "Шахтер" по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера основной команды назначен Андрей Юрьевич Финонченко", - гласит официальное сообщение клуба.

44-летний казахстанский специалист с 2023 года возглавлял "горняков". В текущем сезоне карагандинцы неудачно стартовали под его руководством.

После трех туров КПЛ-2024 "Шахтер" замыкает турнирную таблицу. Команда проиграла три матча с общим счетом 0:8.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ

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