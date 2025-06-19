В клубе КПЛ заявили о желании играть в Европе

Полузащитник кокшетауского "Окжетпеса" Даурен Жумат после матча 12-го тура КПЛ против "Астаны" (2:5) заявил, что команда мечтает пробиться в еврокубки, передают Vesti.kz.

Об этом он рассказал в интервью KFF League, прокомментировав не только сам поединок, но и текущую форму команды.

"Мы стараемся выигрывать от матча к матчу. Благодаря этому сейчас идем на пятом месте в таблице. Если все сложится, очень хочется закончить сезон успешно и выступить в Европе", - отметил Жумат.

Несмотря на разгромное поражение от столичного клуба, хавбек подчеркнул, что игроки "Окжетпеса" сохраняют спокойствие и уверенность в собственных силах.

"Смотрим игру, анализируем ошибки и продолжаем готовиться к следующим матчам. Не стоит слишком расстраиваться - это тоже полезный опыт", - подчеркнул полузащитник.

Даурен Жумат проводит выдающийся личный сезон, забив уже семь голов в 12 матчах. Сам он признается, что не ожидал такого старта, но благодарен тренерам и партнерам.

"Не думал, что начну именно так. Конечно, ставил цель - забивать и помогать команде. Все - благодаря проделанной работе и поддержке со стороны коллектива", - добавил Жумат.

Футболист также рассказал, как оказался в клубе: его в команду пригласил главный тренер Андрей Ферапонтов, с которым он пересекался еще во времена выступлений за "Мактаарал". А ближайшим другом по команде Жумат назвал Арсена Аширбека.

На вопрос о стиле игры, полузащитник признался, что предпочитает, когда команда владеет мячом и контролирует ход встречи, но добавил, что против топ-клубов приходится действовать более сдержанно, играя на контратаках.

Отмечается, что "Окжетпес" долгое время воспринимался как "лифтовая" команда, постоянно курсирующая между Премьер-лигой и Первой лигой. Однако в нынешнем сезоне коллектив из Кокшетау находится в верхней части турнирной таблицы, демонстрируя стабильный футбол.

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