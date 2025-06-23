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В клубе КПЛ объявили о возвращении уволенного тренера

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Футбольный клуб "Атырау" официально объявил о возвращении на пост главного тренера 41-летнего белорусского специалиста Виталия Жуковского, передают Vesti.kz.

Как сообщили в команде, болельщики давно ждали этого назначения:

"Уважаемые болельщики, вы мечтали - мы воплотили в жизнь", - говорится в заявлении пресс-службы "Атырау".


Отметим, что Жуковский уже возглавлял команду в 2022–2024 годах. Под его руководством атырауцы вышли в финал Кубка Казахстана и показали лучший результат последних лет в чемпионате страны, заняв седьмое место.

Напомним, в начале нынешнего года Жуковский был назначен главным тренером туркестанского "Турана". Однако из-за финансовых проблем специалисту пришлось покинуть этот пост. Совсем недавно появились сообщения о его возможном возвращении в "Атырау", и теперь эта информация официально подтвердилась.

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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