Главный тренер "Аксу" Руслан Костышин прокомментировал игру с "Астаной" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 5:0 в пользу столичного клуба.

"То, что происходило на футбольном, все видели. Одна команда была сильнее в этот вечер. Я думаю, что мы заслужили один гол. И у нас были моменты, но пока играть в атакующий футбол на равных с "Астаной" - тяжело. Я думаю, большая удача и недооценка нас могли бы нам помочь. "Астана" настроилась на нас, выглядела агрессивно и мощнее, выиграла все дуэли. Они крепче нас, больше. Мы все-таки в этом аспекте проигрываем, потому что много молодежи. Можно сказать, что у нас маленькая команда. Ну и, конечно, надо уметь держать удар и не рассыпаться. Эта игра пойдет нам на пользу", - приводит его слова пресс-служба павлодарского клуба.

Ранее своими мыслями об игре поделился главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич.

В 15-м туре, 25 июня, "Аксу" дома примет "Шахтер", а на следующий день "Астана" на выезде встретится с "Актобе".