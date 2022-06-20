Главный тренер "Аксу" Руслан Костышин прокомментировал игру с "Астаной" в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 5:0 в пользу столичного клуба.
"То, что происходило на футбольном, все видели. Одна команда была сильнее в этот вечер. Я думаю, что мы заслужили один гол. И у нас были моменты, но пока играть в атакующий футбол на равных с "Астаной" - тяжело. Я думаю, большая удача и недооценка нас могли бы нам помочь. "Астана" настроилась на нас, выглядела агрессивно и мощнее, выиграла все дуэли. Они крепче нас, больше. Мы все-таки в этом аспекте проигрываем, потому что много молодежи. Можно сказать, что у нас маленькая команда. Ну и, конечно, надо уметь держать удар и не рассыпаться. Эта игра пойдет нам на пользу", - приводит его слова пресс-служба павлодарского клуба.
Ранее своими мыслями об игре поделился главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич.
В 15-м туре, 25 июня, "Аксу" дома примет "Шахтер", а на следующий день "Астана" на выезде встретится с "Актобе".
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9