Тренер "Астаны" высказался о разгроме в КПЛ, травме Аймбетова и нестабильной игре

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич прокомментировал игру с "Аксу" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 5:0 в пользу столичного клуба.

- Поздравляю моих ребят с заслуженной победой. Не нужно много слов, за себя говорит счет на табло. Я доволен тем, как сыграла команда, особенно в первом тайме: мы старались, контролировали игру - забили красивый гол после всех действий игроков. Да, меня радует счет, но также волнуют травмы Абата Аймбетова и Талгата Кусяпова. Это мои главные впечатления после матча, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Получается, ранняя замена Абата Аймбетова связана именно с травмой?

- Да, сразу после забитого гола он почувствовал боль в задней мышце бедра и попросил замену. Нам пришлось сразу же реагировать. Сейчас не могу сказать, какова степень серьезности повреждения - сделаем снимок, и уже будет понятно.

- Следующий матч "Астаны" против "Актобе", это будет чемпионская игра двух больших клубов. Что думаете об этом?

- Если честно, пока еще не думаю о матче с "Актобе" - сейчас мы позволим себе немного насладиться победой над "Аксу". Да, конечно, нас ждет матч против серьезной команды, которая сегодня выиграла в меньшинстве. В Актобе нас также ждут сильные болельщики и атмосфера, но в то же время я рад этому. Потому что мы все хотим играть в подобной атмосфере. В течение нескольких дней проанализируем игру против "Аксу", а потом уже игру следующего соперника.

- Как Вам Абзал Бейсебеков и планируете ли Вы ему в дальнейшем давать больше шансов в стартовом составе?

- Да, у Абзала была длительная травма, он тренировался с командой последнее время. Сейчас он готов пока еще не полностью. Он старается, я доволен, как он вошел в игру, доволен тем, как прогрессирует и добавляет. И я не разделяю футболистов стартового состава и скамейки запасных - они все игроки футбольного клуба "Астана". Все они являются претендентами на стартовый состав. Я верю в Абзала, и я знаю, что он нам может помочь.

- С чем связана нестабильная игра "Астаны"? Громкие победы чередуются с не самыми лучшими играми.

- Первый ответ, который приходит в голову - это футбол. А во-вторых, я знаю о нестабильности, и мы стараемся решить это, разговариваем с футболистами, настроить их на любого соперника, любое поле и любую игру. Конечно, чувствуется разница, когда ты играешь дома, а когда в гостях - там отличается поле. Есть определенная проблема, есть, возможно, проблема с мотивацией, но мы всегда говорим, что если у нас есть амбиции и задачи, мы не должны разделять соперников, поле. Нужно подходить с ответственностью, с желанием, со страстью к каждой игре. Надеюсь, в будущем так и будет. Если вы спрашиваете у меня, выиграем ли каждую игру в будущем, то на это я не могу так ответить, к сожалению, но, конечно, будем стараться побеждать в каждой игре. Да, у нас есть нестабильность, но постараемся решить вопрос.

- Учитывая успешную игру Исламбека Куата и Абата Аймбетова в составе сборной Казахстана, есть ли шанс, что они будут играть больше в основном составе?

- О Куате мне уже нечего сказать, мы уже все обговорили об этом раньше. Что касается Абата, мне очень понравилась его игра, особенно гол в ворота Беларуси. Я никогда в нем не сомневался, он игрок нашего клуба, конкурирует за место. Он хороший, классный парень, я очень уважаю его, и жаль, что он получил травму. Абат сыграл четыре матча в составе сборной, наверное, была большая нагрузка, но за счет этих игр, он получил уверенность. И мы хотели использовать эту уверенность, отблагодарить его за это игрой в основном составе, но, к сожалению, он получил травму.

- Станислав Басманов забил в третьем матче подряд. Как Вам его игра?

- Молодец! Что могу сказать - это тот игрок, который прежде в двух играх выходил на последних минутах и забивал два гола, принес нам важные очки. Он парень, который очень старается, прогрессирует, и думаю, что у него есть будущее. Ему нужно просто работать, слушать и будет еще шанс показать себя в следующих играх.

- Рай Влут - игрок очень высокого уровня. Раньше играл в качестве нападающего, сегодня он сыграл на позиции центрального полузащитника. С чем это связано?

- Рай игрок, который является кем-то между нападающим и полузащитником. Он очень классный игрок, вы это видите технически и тактически, особенно в атаке. Ранее у него была роль играть центрального нападающего, у которого есть свобода впереди и возможность спускаться ниже. Сегодня же у нас была такая идея, потому что не играл Манзорро, и получилось так, что Абат хорошо сыграл в сборной. Мы планировали дать Абату больше игрового времени, показать себя в "Астане" - он это и сделал, забил первый гол. Мы спустили Рая чуть ниже и подумали, что это будет полезно в игре против "Аксу". Будет ли также против "Актобе", я не знаю, сначала нужно проанализировать их игру, и дальше мы примем решение.

Отметим, что матч 15-го тура КПЛ "Актобе" - "Астана" состоится 26 июня.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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