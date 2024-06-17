В КФФ жестко наказали судью за ошибку в матче с "Астаной"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:52
©КФФ

Состоялось онлайн-заседания Судейско-экспертной комиссии и Судейского комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ), в ходе которого был рассмотрен спорный эпизод 11-го тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Эпизод произошел на 34-й минуте матча, в котором победителями стали игроки шымкентского клуба.

"На основании имеющихся видеоматериалов Судейско-экспертная комиссия единогласно приняла следующее решение:

– Признать ошибочным решение арбитра Артема Кучина не назначать пенальти в ворота команды "Ордабасы" за толчок соперника в спину на 34-й минуте матча.

На заседании Судейского комитета было принято решение на основании двух ключевых ошибок, допущенных в одном сезоне против одной команды, отстранить судью Премьер-лиги Артема Кучина (г. Караганды) от матчей всех уровней, проводимых КФФ до конца текущего сезона", - гласит официальное сообщение КФФ.

"Ордабасы" набрал 19 очков и занимает второе место в таблице КПЛ, уступая по дополнительным показателям лидеру в лице "Актобе".

У "Астаны" 12 баллов и девятая строчка.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Ордабасы ФК Астана ФК КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:52
КПЛ
В КФФ жестко наказали судью за ошибку в матче с "Астаной"
Сегодня , 16:30
КПЛ
Стало известно о неожиданной причине отказа "Тобола" от экс-игрока "Реала"
Сегодня , 16:07
КПЛ
Игрок европейской сборной сделал заявление перед трансфером в "Кайрат"
Сегодня , 15:48
КПЛ
Дочь Кержакова раскрыла травму детства: маму увезли в реанимацию
Сегодня , 14:11
КПЛ
В "Ордабасы" раскрыли трансферные планы перед Лигой чемпионов
Сегодня , 13:08
КПЛ
Игрок сборной Казахстана сделал признание о завершении карьеры
Сегодня , 10:53
КПЛ
"Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу
Сегодня , 08:00
КПЛ
Бабаян обвинил "людей в черном" в поражении "Астаны"
Сегодня , 07:45
КПЛ
Названы причины неудач "Астаны" в чемпионате Казахстана
Вчера , 23:23
КПЛ
Триллер произошел в матче КПЛ с участием "Актобе"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»