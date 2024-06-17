Состоялось онлайн-заседания Судейско-экспертной комиссии и Судейского комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ), в ходе которого был рассмотрен спорный эпизод 11-го тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Эпизод произошел на 34-й минуте матча, в котором победителями стали игроки шымкентского клуба.

"На основании имеющихся видеоматериалов Судейско-экспертная комиссия единогласно приняла следующее решение: – Признать ошибочным решение арбитра Артема Кучина не назначать пенальти в ворота команды "Ордабасы" за толчок соперника в спину на 34-й минуте матча. На заседании Судейского комитета было принято решение на основании двух ключевых ошибок, допущенных в одном сезоне против одной команды, отстранить судью Премьер-лиги Артема Кучина (г. Караганды) от матчей всех уровней, проводимых КФФ до конца текущего сезона", - гласит официальное сообщение КФФ.

"Ордабасы" набрал 19 очков и занимает второе место в таблице КПЛ, уступая по дополнительным показателям лидеру в лице "Актобе".

У "Астаны" 12 баллов и девятая строчка.