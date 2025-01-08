В казахстанском футболе состоялось новое назначение

Президентом Qazaqstan Football League избран Ерлан Джамантаев. Решение принято на заочном заседании общего собрания членов Лиги. Кандидатура 50-летнего отечественного специалиста была поддержана большинством голосов участников заседания, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу QFL.

Джамантаев в прошлом был руководителем и главным тренером частного клуба "Ушкын-Искра". В разные годы возглавлял сборную Казахстана по пляжному футболу и Департамент массового, женского футбола и футзала Казахстанской федерации футбола.



С 2021 по 2023 годы занимал должность председателя правления ФК "Актобе", с которым завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана.

До избрания президентом QFL был директором ФК "Окжетпес", ставшего пятикратным чемпионом первой лиги. Кроме того, является генеральным секретарем ассоциации "Республиканская лига частных футбольных школ и академий".

На этом посту он сменил Гани Кайназарова.

Ранее новым президентом Казахстанской федерации футбола (КФФ) был избран Марат Омаров. Его предшественником был Адлет Барменкулов.