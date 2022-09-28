Нападающий "Атырау" Андрия Филипович по окончании сезона может покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ведущие клубы Казахстана, в числе которых "Астана" и "Актобе", намерены предложить 25-летнему хорватскому футболисту контракт.

Добавим, что по нынешнему соглашению заработная плата Филиповича в "Атырау" не превышает двух миллионов тенге в месяц.

В КПЛ-2022 на его счету 19 матчей, в которых забил 11 голов.

В 2015 году Филипович защищал цвета молодежной команды итальянского "Ювентуса". Затем поиграл в "Сиене" (Италия), "Горице" и "Муре" (оба - Словения), "НАК Бреда" (Нидерланды) и албанском "Партизани".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →