Нападающий "Атырау" Андрия Филипович по окончании сезона может покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ведущие клубы Казахстана, в числе которых "Астана" и "Актобе", намерены предложить 25-летнему хорватскому футболисту контракт.
Добавим, что по нынешнему соглашению заработная плата Филиповича в "Атырау" не превышает двух миллионов тенге в месяц.
В КПЛ-2022 на его счету 19 матчей, в которых забил 11 голов.
В 2015 году Филипович защищал цвета молодежной команды итальянского "Ювентуса". Затем поиграл в "Сиене" (Италия), "Горице" и "Муре" (оба - Словения), "НАК Бреда" (Нидерланды) и албанском "Партизани".