КПЛ
Вчера 17:37

В "Кайрате" сделали заявление об Анарбекове

©ФК "Кайрат"

Пресс-служба "Кайрата" поделилась воспоминанием о дебюте голкипера Темирлана Анарбекова в клубе, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
"Ахмат" Самородова сотворил камбэк в матче с "Динамо" Зайнутдинова
Вчера 20:47  
"Копенгаген" проиграл с сухим счетом после победы над "Кайратом"
Вчера 21:18  
"Ливерпуль" исключил Салаха и прервал серию из поражений
Вчера 22:00  
Клуб Дастана Сатпаева отобрал очки у топового соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов
Вчера 23:57  

"5 лет назад 17-летний Темирлан Анарбеков дебютировал за "Кайрат". Это произошло в матче 22-тура Премьер-лиги против "Тараза" (0:1)", - гласит сообщение алматинцев в соцсетях.

Напомним, тогда "Кайрат" в третий раз в своей истории стал чемпионом Казахстана. Основным голкипером алматинцев был Стас Покатилов. Анарбеков сыграл в последнем туре, когда судьба золотых медалей КПЛ-2020 уже была определена.

На данный момент у алматинцев пять чемпионств, а Анарбеков стал основным вратарем в этом сезоне, продолжая выступление в Лиге чемпионов.