Пресс-служба "Кайрата" поделилась воспоминанием о дебюте голкипера Темирлана Анарбекова в клубе, сообщают Vesti.kz.

"5 лет назад 17-летний Темирлан Анарбеков дебютировал за "Кайрат". Это произошло в матче 22-тура Премьер-лиги против "Тараза" (0:1)", - гласит сообщение алматинцев в соцсетях.

Напомним, тогда "Кайрат" в третий раз в своей истории стал чемпионом Казахстана. Основным голкипером алматинцев был Стас Покатилов. Анарбеков сыграл в последнем туре, когда судьба золотых медалей КПЛ-2020 уже была определена.

На данный момент у алматинцев пять чемпионств, а Анарбеков стал основным вратарем в этом сезоне, продолжая выступление в Лиге чемпионов.



