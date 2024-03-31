В "Кайрате" оценили трансфер казахстанца в европейский клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:42
©ФК "Кайрат"

Защитник "Кайрата" и сборной Израиля по футболу Офри Арад поделился своим мнением о переходе казахстанского форварда Артура Шушеначева в "Хапоэль" (Беэр-Шева), передают Vesti.kz.

"Я считаю, что Артур является очень хорошим нападающим. Он быстрый, сильный и отлично завершает моменты. Также он очень профессионален в плане отношения к тренировочному процессу. Он перешел в "Хапоэль" (Беэр-Шева), не находясь в игровом ритме, потому что мы только-только готовились к старту сезона. Но перейдя в новую команду, сразу же начал регулярно играть и забил первый гол. Я уверен, что в будущем он добьется успеха в Израиле", - сказал Арад в интервью Meta-ratings.kz.

Напомним, Шушеначев перешел в "Хапоэль" из "Кайрата" 6 февраля. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 232 тысячи евро, а контракт с ним был подписан до 30 июня 2027 года.

В последнем матче за новый клуб он забил победный гол после выхода на замену и получил оценку.

Метки:
Артур Шушеначев Кайрат ФК Израиль Казахстанцы за границей

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