В "Женисе" высказались о пенальти в игре с "Актобе"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:30
©ФК "Женис"

Генеральный директор "Жениса" прокомментировал крупное поражение столичного клуба от "Актобе" (0:3) и в частности, дал оценку назначенному пенальти в пользу "красно-белых", сообщают Vesti.kz

"Честно говоря, смешанные чувства. Горько от того, что проиграли "Актобе". Пусть даже это классная команда с отличными исполнителями. Но в то же время, за игру "Жениса" абсолютно не стыдно. В первом тайме "Актобе" создал 1 момент и забил 2 мяча. Мы же создали 5 моментов, два из которых убойные. Но не забили.
Во втором тайме, конечно, Дорни Ромеро просто погасил нашу страсть своим мощным ударом.

Что касается пенальти в ворота "Жениса", по поводу которого у меня в чате разгорелся небольшой спор, я, как официальный представитель, могу заверить, что мы не имеем претензии к судье по поводу его назначения. Пенальти был и спорить тут не о чем", - заявил Кожахмет. 

"Женис" по итогам трех туров чемпионата Казахстана набрал три очка. В следующем туре столичный клуб сыграет на выезде против "Кызыл-Жара". 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 3 2 0 1 4-1 6
4 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
5 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
6 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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