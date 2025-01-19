В британском клубе прокомментировали трансфер Чеснокова

Игрок сборной Казахстана и лидер "Тобола" Ислам Чесноков может перейти в шотландский "Хартс" этой зимой. О потенциальной сделке высказался главный тренер британского клуба Ник Кричли, сообщают Vesti.kz

Наставник "Хартса" заявил, что сделка далека от завершения. При этом, ранее агент футболиста Ярослав Зварич отмечал, что переговоры между клубами продолжаются.

"Переход Чеснокова сейчас не близок. В январе нас связывают со многими игроками. Много спекуляций, много слухов. Мы проделываем большую работу за кулисами. Мы говорим о многих игроках", - цитирует Кричли edinburgh news.

"Хартс" является четырехкратным чемпионом Шотландии, восьмикратным обладателем Кубка Шотландии и четырехкратным обладателем Кубка шотландской лиги. На данный момент команда идет на предпоследнем, 11-м месте в чемпионате.

В прошлом сезоне 25-летний футболист стал лучшим бомбардиром КПЛ, забив десять голов в 21 матче. На сегодняшний день Чесноков находится на сборах с "Тоболом" в Турции. Его контракт с костанайским клубом действует до конца 2025 года.