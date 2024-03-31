В "Астане" возмущены судейством после поражения от "Елимая"

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©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал работу судейской бригады после матча третьего тура чемпионата Казахстана с "Елимаем" (0:1), сообщают Vesti.kz

В этой встрече столичный клуб играл в меньшинстве с 58-й минуты после того, как защитник Алекса Аманович сбил игрока "Елимая" в ходе контратаки. 

"Получился хороший матч в нашем исполнении с обилием моментов в обоих таймах - две штанги после ударов Камары, были моменты у Томасова, Астанов вышел, создал момент. К сожалению, мы не реализовали те 8-9 моментов, которые я перечислил. Я не сторонник критиковать арбитров, но сложилось впечатление, что они умышленно выравнивали положение. Смотрели момент с удалением, Марочкин находится ближе, чем Аманович, может догнать соперника, смотрит VAR, сохраняет красную. Аналогичная атака в другую сторону, судья показывает желтую карточку Камаре за симуляцию. Абсолютно абсурдное решение, не знаю, с чем это связано. На мой взгляд, судейская бригада намеренно сделала все, чтобы развернуть игру", - отметил Бабаян. 

"Астана" впервые в этом  сезоне потерял очки, на данный момент команда Бабаяна набрал шесть баллов после трех игр. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
3 Астана 3 2 0 1 4-1 6
4 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
5 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
6 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК Елимай ФК КПЛ Бабаян Григорий
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