Сербский нападающий Джордже Ивкович может покинуть "Актобе" в ближайшее время, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

29-летний форвард не смог закрепиться в составе и не впечатлил результативностью: в восьми матчах чемпионата Казахстана он записал на свой счет лишь один гол и одну передачу.

Ожидается, что клуб и игрок расторгнут контракт до открытия летнего трансферного окна.



Отметим, что ранее "Актобе" уже расстался с другим нападающим - представителем сборной Панамы Фредди Гандолой.

"Красно-белые" занимают третье место в таблице КПЛ-2025, набрав 25 очков в 12 матчах. Следующую игру они проведут на выезде с петропавловским "Кызылжаром" 14 июня.

Скандал в матче "Актобе" - "Кайрат" обернулся дисквалификацией на 9 матчей. Подробности