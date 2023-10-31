В "Актобе" сделали официальное заявление по Слуцкому

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:58
©"Спорт-Экспресс"

Спортивный директор "Актобе" Юрий Логвиненко прокомментировал "СЭ" информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Слуцкий и Магомед Адиев рассматриваются в качестве основных кандидатов на должность главного тренера "Актобе", в случае, если действующий наставник Андрей Карпович уйдет с поста.

"Насколько я знаю, вообще ничего такого не было", - сказал Логвиненко.

Напомним, в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без работы. Ранее он возглавлял ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную России. Кроме того, тренер успел поработать в Англии и Нидерландах.

Магомед Адиев сделал заявление об интересе со стороны "Актобе"

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Актобе ФК КПЛ

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