Вчера 21:20

В "Актобе" готовят серьёзное усиление после провального старта

©ФК "Актобе"

Председатель правления футбольного клуба "Актобе" Арман Оспанов рассказал, что летом состав команды значительно усилится, передают Vesti.kz.

- Народ больше интересуют дела команды, а на данный момент её результаты далеки от идеальных. Что вы можете сказать по этому поводу?

"За результат отвечает главный тренер и спортивный директор. По итогам трёх туров Костов был отправлен в отставку, и на его месте подписан опытный специалист из Словакии Таркович с двумя помощниками. Надеемся, что он разберётся в ситуации и поможет нам.

Далее мы пригласили специалистов из Португалии, чтобы поднять уровень физической подготовки команды и внедрить современные методики. Также был приглашён Карлуш Шаиньо - топовый специалист, призванный улучшить не только селекцию и скаутинг, но и внедрить новые подходы в организации взаимодействия между разными департаментами клуба и даже между функциональными единицами внутри главной команды. По примеру "Порту" и "Панатинаикоса".

Параллельно усиливаем состав - уже подписаны два игрока, и летом будет выделен дополнительный бюджет для серьёзного усиления", - рассказал он в интервью телеграм-каналу Серый CARDINAL.

"Актобе" на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка после четырёх туров. Следующую игру команда проведёт на своём поле с "Каспием" 12 апреля. Начало - в 17:00.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

