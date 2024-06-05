Ташкентский "Пахтакор" заинтересован в трансфере атакующего полузащитника сборной Узбекистана и шымкентского "Ордабасы" Жасурбека Яхшибоева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В текущем сезоне КПЛ на счету 26-летнего футболиста четыре гола и один ассист в восьми матчах.

Что касается "Пахтакора", то самый титулованный клуб Узбекистана ставит амбициозные задачи на ближайшее будущее – как в чемпионате, так и в азиатских международных турнирах.

Ранее Яхшибоев уже играл за "Пахтакор", а также белорусские "Энергетик-БГУ" и "Шахтер" (Солигорск), польскую "Легию", молдавский "Шериф" и узбекистанский "Пахтакор". За сборную своей страны сыграл десять матчей и забил два гола. В 2021 году получил широкую известность благодаря голу в ворота "Реала" в Лиге чемпионов.