Узбекский клуб пригласил футболиста с опытом игры в Казахстане

"Андижан" из Узбекистана объявил о подписании боснийского полузащитника Мирзада Механовича, выступавшего в свое время за шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Механович дал интервью пресс-службе нового клуба.

"Прежде всего, спасибо за поздравления. Я рад быть здесь. Я слышал, что болельщики клуба - лучшие в Узбекистане. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать им свои приветствия. Действительно, для меня это новый вызов. Я немного знал казахскую культуру. Я уверен, что смогу познакомиться и с узбекской культурой. Казахи и узбеки - очень близкие народы, и образ жизни у них тоже схожий. Это как наши боснийцы, сербы и хорваты на Балканах. Думаю, на узбекской земле у меня проблем не возникнет", - сказал он.

32-летний Механович защищал цвета "Ордабасы" в период 2018-2019 и 2020-2021 годов. В общей сложности он провел 78 матчей за шымкентскую команду, забил девять голов и отдал 20 голевых передач.

В его карьере также были чешские "Млада-Болеслав", "Колин", "Варнсдорф", "Яблонец", "Фастав" (Злин), словацкий "Шпорт", боснийский "Тузла Сити" и саудовская "Аль-Шола".