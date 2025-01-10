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Вчера 22:06

Узбекский клуб пригласил футболиста с опытом игры в Казахстане

©ФК "Андижан"

"Андижан" из Узбекистана объявил о подписании боснийского полузащитника Мирзада Механовича, выступавшего в свое время за шымкентский "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Механович дал интервью пресс-службе нового клуба.

"Прежде всего, спасибо за поздравления. Я рад быть здесь. Я слышал, что болельщики клуба - лучшие в Узбекистане. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы передать им свои приветствия.

Действительно, для меня это новый вызов. Я немного знал казахскую культуру. Я уверен, что смогу познакомиться и с узбекской культурой. Казахи и узбеки - очень близкие народы, и образ жизни у них тоже схожий. Это как наши боснийцы, сербы и хорваты на Балканах. Думаю, на узбекской земле у меня проблем не возникнет", - сказал он.

32-летний Механович защищал цвета "Ордабасы" в период 2018-2019 и 2020-2021 годов. В общей сложности он провел 78 матчей за шымкентскую команду, забил девять голов и отдал 20 голевых передач.

В его карьере также были чешские "Млада-Болеслав", "Колин", "Варнсдорф", "Яблонец", "Фастав" (Злин), словацкий "Шпорт", боснийский "Тузла Сити" и саудовская "Аль-Шола".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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