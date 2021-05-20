Нынешнее состояние "Кайрата" - одна из главных актуальных тем в нашем футболе. Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz разобрал недавние игры алматинского клуба, указав, в каких компонентах уступали алматинцы и почему грядущее противостояние с "Астаной" во главе с Марином Томасовым так опасно для них.

Цель профессионального футбола - спортивный результат. Факторы, влияющие на его достижение, всегда были в центре внимания тренеров и специалистов. Две метрики общеизвестны: продвижение мяча в атаку и выигранные единоборства.

Анализ четырех игр "Кайрата", начиная с девятого тура, подтверждает значимость этих игровых действий.

Соперники алматинцев в девятом, десятом и одиннадцатом турах были эффективнее в продвижении мяча и выиграли единоборства.

С "Актобе" "Кайрат" сыграл значительно лучше. Стал победителем и по счету, и по качеству игры.

Почему команда потеряла очки? Вопросов, наверное, много, но аргументированно, не находясь в клубе, можно ответить только на один. Ответ на виду, нужно только внимательно посмотреть несколько игровых эпизодов.

В одном из интервью Алексей Шпилевский сказал, что футболисты беспрекословно в течение 2,5 лет выполняли и выполняют все требования. Одно из них хорошо слышно во время телетрансляций: крайние защитники должны высоко подниматься при переходе в атаку. Голы, пропущенные в Атырау, Уральске и в последнем туре с "Актобе", - как под копирку с левого фланга обороны. При атаке соперников защитники алматинского клуба не успевают вернуться в свои позиции.

Неужели встречать нападающего лицом, а не читать номер на его спине - устаревшее требование?

В итоге - минус пять очков. Все знают эту проблему "Кайрата" и с успехом ее используют. А впереди "Астана" и Марин Томасов. Тренеры в Европе тоже умеют "читать" игру.

Добавим, что матч "Астана" - "Кайрат" в рамках 13-го тура КПЛ состоится 23 мая и пройдет на стадионе "Астана Арена".

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