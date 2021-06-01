Увольнения на сборах и в начале чемпионата. Как "Актобе" за полтора года поменял трех тренеров

В "Актобе" за полтора года работа трех главных тренеров заканчивалась отставками. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, при каких обстоятельствах это было, и предполагает, когда клуб получит нового наставника.

Владимир Маминов

Российский специалист был представлен команде 15 января 2020-го в преддверии подготовки к новому сезону, в котором "Актобе" должен был выступать в первой лиге.

Новый наставник "красно-белых" активно начал работу и даже отправился со своими подопечными на УТС в Турцию, где команда сыграла товарищеские матчи. Однако 17 февраля было объявлено о том, что Маминов покинул расположение клуба. Решение отстранить тренера от работы принял председатель правления ФК "Актобе" Артур Смагулов.

Свое увольнение россиянин комментировал в подобном ключе. Кроме того, Маминов обещал подать в суд на "Актобе".

Новым наставником клуба стал другой российский специалист Алексей Петрушин.

Алексей Петрушин

Петрушин был представлен команде на сборах в Турции 18 февраля 2020 года - на следующий день после увольнения Маминова.

Экс-наставник семейского "Спартака" и "Ордабасы" провел оставшийся этап подготовки команды к сезону, но из-за пандемии коронавируса первая лига стартовала лишь в середине сентября.

При Петрушине команда сыграла три матча, из которых выиграла один и два поединка завершила вничью.

3 октября было объявлено о расторжении контракта с российским специалистом по обоюдному согласию. При этом Петрушин покинул расположение клуба еще 26 сентября.

Команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавил другой россиянин Владимир Зеленовский, который до этого входил в штаб Петрушина и был тренером по ОФП. Под его руководством "Актобе" выиграл первую лигу в своей конференции. "Красно-белые" одержали восемь побед и потерпели одно поражение.

Алексей Бага

Разговоры о том, что белорусский специалист должен возглавить "Актобе", ходили еще прошлой осенью.

Впрочем, Бага был представлен команде лишь 22 января текущего года, когда "Актобе" находился на сборах в Турции.

Перед "Актобе" была поставлена задача не только удачно выступить в высшем дивизионе, но и попасть в еврокубковую зону.

"Красно-белые" под руководством экс-наставника БАТЭ и литовского "Жальгириса" поначалу показывали приемлемые результаты - две победы и три ничьи в пяти стартовых турах. Затем "Актобе" постигла черная полоса - четыре поражения подряд. Неудача в матче с "Астаной" (0:2), произошедшая в девятом туре, стала последней для Баги у руля клуба.

5 мая сотрудничество "Актобе" с белорусским специалистом было прекращено по обоюдному согласию. Команду вновь принял Зеленовский. Тем временем сообщается, что представители Баги пригрозили "Актобе" судом, если с белорусом не будет произведен полный расчет.

Сейчас "Актобе" находится в поиске нового наставника. По некоторой информации, клуб может возглавить казахстанский специалист Вахид Масудов. Сам клуб летом ожидают перемены.

Вероятно, назначение нового главного тренера может произойти во время паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных. По крайней мере, сейчас такой сценарий наиболее логичный и жизнеспособный. Относительно того, кто придет работать в клуб, остается только гадать. Интрига пока сохраняется.

На данный момент "красно-белые" набрали 13 очков и занимают 11-е место из 14. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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