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"Актобе" пригрозили обращением в ФИФА. Подробности

Ближайший матч команда проведет с "Тоболом".

"Актобе" пригрозили обращением в ФИФА. Подробности
Алексей Бага. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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У "Актобе" опять вырисовываются проблемы финансового характера. Есть данные, что представители теперь уже бывшего главного тренера Алексея Баги пригрозили новому руководству клуба обращением в ФИФА в том случае, если с белорусским специалистом не будет произведен полный расчет. Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

"Да, Баге заплатили за три месяца работы в Казахстане, после чего он отбыл восвояси. Однако вроде как существовала негласная договоренность, что ему будет выплачена зарплата за весь срок контракта - до конца сезона. Но дело в том, что договоренность эта устная, и достигнута она была с прежним председателем правления "Актобе" Артуром Смагуловым, которого после всех его "фестивалей" в клубе уже нет.

Более того, Смагулов якобы давал обязательство отдать все долги уволенному по беспределу еще зимой прошлого года Владимиру Маминову, причем это должно произойти до наступления лета текущего года. В противном случае он готов выдвинуть иск.

Неужели опять "Актобе" ждут суды, трансферный бан и снятие очков?.." - говорится в тексте.

Напомним, что "красно-белые" располагаются на 11-м месте в таблице, набрав 13 очков после 13 туров. Следующий матч они проведут на выезде с "Тоболом" 29 мая.

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Метки:
КПЛ-2021 Актобе ФК

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