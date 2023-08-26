"Уволенный" полузащитник "Тобола" покинул Казахстан

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 14:14
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Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Рамазан Оразов вылетел в Словению, где будет выступать за клуб высшей лиги "Копер", сообщает Meta-ratings.kz.

По известной ресурсу информации уже в понедельник официально объявят о трансфере игрока. Контракт казахстанца с новой командой рассчитан на два года с опцией продления на один сезон.

Рамазан Оразов провел 24 матча за костанайцев, в которых забил три гола. Воспитанник "Кайрата" ранее выступал в "Аксу", "Актобе", а также латвийском "Даугавплисе" и российской "Чайке". 

Недавно полузащитник по обоюдному согласию  расторг соглашение с "Тоболом" и покинул клуб.

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