"Уволенный" полузащитник "Тобола" покинул Казахстан

Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана Рамазан Оразов вылетел в Словению, где будет выступать за клуб высшей лиги "Копер", сообщает Meta-ratings.kz.

По известной ресурсу информации уже в понедельник официально объявят о трансфере игрока. Контракт казахстанца с новой командой рассчитан на два года с опцией продления на один сезон.

Рамазан Оразов провел 24 матча за костанайцев, в которых забил три гола. Воспитанник "Кайрата" ранее выступал в "Аксу", "Актобе", а также латвийском "Даугавплисе" и российской "Чайке".

Недавно полузащитник по обоюдному согласию расторг соглашение с "Тоболом" и покинул клуб.