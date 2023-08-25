"Тобол" "уволил" игрока сборной Казахстана после поражения в еврокубках

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов по обоюдному согласию сторон покинул "Тобол", сообщают Vesti.kz.
"Коллектив футбольного клуба "Тобол" благодарит Рамазана за проделанную работу и желает успехов в продолжении карьеры", - говорится в заявлении костанайского клуба.
25-летний Оразов начинал нынешний сезон в павлодарском "Аксу", а позже перешел в "Тобол". Также в его карьере были "Актобе", российская "Чайка", латвийский "Даугавпилс" и алматинский "Кайрат".
Напомним, что 24 августа "Тобол" уступил чешской "Виктории Пльзень" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций. Ответная игра команд состоится 31 августа в Чехии.
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