"Тобол" "уволил" игрока сборной Казахстана после поражения в еврокубках

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов по обоюдному согласию сторон покинул "Тобол", сообщают Vesti.kz.

"Коллектив футбольного клуба "Тобол" благодарит Рамазана за проделанную работу и желает успехов в продолжении карьеры", - говорится в заявлении костанайского клуба.

25-летний Оразов начинал нынешний сезон в павлодарском "Аксу", а позже перешел в "Тобол". Также в его карьере были "Актобе", российская "Чайка", латвийский "Даугавпилс" и алматинский "Кайрат".

Напомним, что 24 августа "Тобол" уступил чешской "Виктории Пльзень" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций. Ответная игра команд состоится 31 августа в Чехии.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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