"Усиление? Может, еще будет". Кекер - о трансферах "Кайрата" и победе над "Акжайыком"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер ответил на вопросы корреспондента Vesti.kz после матча 16-го тура чемпионата Казахстана с "Акжайыком". Алматинцы одержали победу со счетом 2:0.
- Кирилл Сергеевич, голевой розыгрыш углового - это ваша заготовка?
- Перед каждой игрой мы анализируем все фазы. Стараемся использовать минусы соперника и наши плюсы. Мы хотели, чтобы Канте бежал именно в эту точку.
- Оцените игру Данияра Усенова, и можно ли сказать, что на примере выхода Адилета Садыбекова вы теперь постоянно будете доверять новой молодежи?
- Мы варьируем в центре поля игроков. Мы хотим, чтобы "восьмерки" больше участвовали в атаке. В Усенова я верю, он будет лучше играть и прибавлять. Садыбеков был в "Кайрат-Москва", по своему интеллекту и техническому оснащению может играть на разных позициях, в том числе опорником. А так мы пробуем разные сочетания.
- После трех матчей под вашим руководством насколько вы довольны качеством игры и результатами?
- Перед нами ставили задачу набрать девять очков, мы набрали семь, значит, мы недовольны. Качество игры, нам нужно время, мы еще не готовы играть все 90 минут в то, что хотим. У нас не все получается, хотим больше управлять игрой, больше моментов создавать. У нас сейчас другие принципы игры, поэтому требуется время.
- Сейчас будет перерыв в чемпионате. Вы считаете эту паузу полезной для вашей команды, ведь в кубковых играх можно больше экспериментировать?
- У нас есть задача во всех трех турнирах. Кубок Казахстана для нас важен. Перерыв в чемпионате, конечно, тоже важен, поскольку в августе мы вернемся в КПЛ сильнее. Ротация состава, безусловно, будет, поскольку у нас много матчей в июле.
- В связи с таким плотным графиком ожидаете ли вы усиление, помимо тех ребят, которые пришли из московского филиала?
- Это сложный вопрос. Может быть, один-два игрока еще будут. Но другой вопрос, откуда они придут. Может, со стороны возьмем, может, из "Кайрат-Жастар".
"Кайрат" имеет в своем активе 23 очка по итогам 15 проведенных матчей в КПЛ. Следующую встречу алматинцы проведут 9 июля, в рамках первого тура Кубка Казахстана они сыграют с "Ордабасы".Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным: