"Кайрат" победил "Акжайык" и приблизился к лидерам КПЛ

ФК "Кайрат" одержал победу над "Акжайыком" в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 16-го тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 36-й минуте "Кайрат" вывел вперед Хосе Канте.
А на 54-й минуте отличился Жоао Пауло.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Одержав победу, "Кайрат" поднялся на шестое место в турнирной таблице. Теперь после 15-ти матчей у клуба 23 очка, как у "Ордабасы" и "Тараза". Эти три клуба идут вплотную к тройке лидеров КПЛ.
Напомним, что сегодня на первое место вышла "Астана", которая разгромила на своей арене "Мактаарал".
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