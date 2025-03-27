Узбекский нападающий Жасур Яхшибоев стал игроком иранского "Нассаджи". В прошлом сезоне он выступал в составе шымкентского "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Контракт с "Нассаджи" был подписан 25 марта. 27-летний Яхшибоев присоединился к команде на правах свободного агента. В этой же команде с сентября прошлого года играет экс-хавбек сборной Казахстана Александр Меркель.

В прошлом сезоне Жасур провел 27 матчей за "Ордабасы" во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре ассиста. Вместе с ним южане заняли четвертое место в таблице КПЛ.

Отметим, что Яхшибоев имеет за плечами десять матчей и два гола за сборную Узбекистана. В 2021 году он забивал в ворота мадридского "Реала" на групповом этапе Лиги чемпионов.