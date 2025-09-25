Уразбахтин сделал заявление о состоянии Анарбекова и Заруцкого

Главный наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился свежими новостями о состоянии вратаря Темирлана Анарбекова, получившего серьёзную травму в чемпионате страны в игре с "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Голкипер, прославившийся героической игрой против "Селтика", пропустил исторический дебют алматинцев в групповом этапе Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

По словам тренера, восстановление идёт активно, но к домашнему матчу против мадридского "Реала" 30 сентября Темирлан вернуться на поле не успеет.

"Темирлана уже выписали из больницы, он уже приходил на базу. У него стоит фиксация на челюсти, он не может сильно открывать рот. Как только ее снимут, он сможет приступить к тренировкам. Реабилитация идет нормально, как говорит доктор. Кроме того, у нас есть еще и Александр Заруцкий. Он уже через пару дней приступит к тренировкам. Мы сможем на него рассчитывать уже в ближайшее время. Помимо Калмурзы есть и другие ребята, которые есть в нашей обойме. В ближайшее время мы уже сможем рассчитывать на всех вратарей", - заявил Уразбахтин на пресс-конференции в РСК Алматы.

Напомним, в Португалии ворота "Кайрата" защищал 18-летний Шерхан Калмурза, для которого это был первый матч в старте. Несмотря на поражение 1:4, молодого голкипера похвалили не только в Казахстане, но и в европейских медиа, отметив его уверенность и смелость.