Уникальный клуб Казахстана принял решение по своему капитану

Капитан кызылординского "Кайсара" Думан Нарзилдаев подписал новый контракт с клубом, передают Vesti.kz.
32-летний полузащитник является воспитанником кызылординского футбола. За свою карьеру он также выступал за шымкентский "Ордабасы" и актауский "Каспий".
Примечательно, что "Кайсар" в сезоне КПЛ-2025 был единственным клубом, где играли исключительно казахстанские футболисты. По итогам чемпионата команда заняла 11-е место.
Ранее клуб официально объявил об уходе сразу пяти игроков. В межсезонье новым главным тренером "Кайсара" стал казахстанец Андрей Ферапонтов, сменив на этом посту россиянина Виктора Кумыкова.
