Телеграм-канал Серый CARDINAL прокомментировал некоторые перенесенные матчи в чемпионате страны с участием футбольного клуба "Астана", сообщают Vesti.kz.
"Незаметно, но эффективно.
Мало кто обратил внимание, что ФК "Астана" два летних тура проведет в мае. И, кстати, победил "Мактаарал". Один из них (19-й тур - 12 августа) команда уже провела 10 мая. А 24 мая сыграет против "Аксу" 15-й тур, тогда как остальные клубы проведут его аж 15-16 июля.
Ровно на эти даты так или иначе придется разгар еврокубков для "Астаны". Они без лишней суеты сумеют лучше подготовиться к Лиге чемпионов, и не будут лишний раз просить перенести игры чемпионата. Все было запланировано еще зимой. Вопрос: почему остальные клубы не пошли по этому пути?", - пишет источник.
Напомним, сегодня, 20 мая, "Астана" дома примет "Кызыл-Жар" в рамках десятого тура чемпионата Казахстана. Начало - в 19:00. Прямая трансляция будет доступна здесь.