"Улытау" вдесятером сотворил сенсацию в матче КПЛ

"Атырау" потерпел поражение от "Улытау" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Атырау на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 0:1. Решающий гол на 21-й минуте забил Жасулан Молдакараев. При этом с 43-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Бекжана Рзатаева. Несмотря на это, они выстояли и одержали важную победу.
Благодаря этой победе "Улытау" набрал 11 очков и занимает десятое место в турнирной таблице, тогда как "нефтяники" с 4 баллами по-прежнему находятся на последней, 14-й строчке.
21 июня "Атырау" встретится на выезде с "Женисом", а на следующий день "Улытау" сыграет дома с "Кайсаром".