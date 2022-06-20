"Кайрат" одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера Кирилла Кекера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как молодой специалист начал менять команду и насколько любопытными оказались его слова после матча.

Как и предполагалось, Кекер сразу же изменил тактический рисунок игры и схему. "Кайрат" перешел на сочетание 4-1-3-2, где полузащитники располагаются ромбом, это одна из излюбленных схем Кекера, которую он применял как в прошлом году в основной команде, так и в московском филиале.

Но в матче с "Махтааралом" роль Жоао была гибридной, будучи на вершине этого ромба, бразилец периодически уходил во фланги, много работал по всей ширине атаки и таким образом "Кайрат" порой играл в системе 4-3-3.

При этом Кекер вновь показал образцы структуры прессинга, когда два крайних нападающих высоко поднимаются и активно атакуют защитников соперника. В каких-то моментах это действительно работало, но очевидно, что сказывался и класс игроков "Махтаарала". Команды более высокого уровня способны выходить из-под этого прессинга и пользоваться пространством. Сам Кекер после матча объяснил один из принципов, который хочет привить команде.

"Я не говорю про атаку и оборону, мы хотим управлять временем и пространством, хотим баланс в игре. Схема - это все условности. Мы исходим от команды, от их возможностей".

Но что интересно, до этой ремарки Кирилл Сергеевич сказал следующее:

"Матч получился интересным, зрелищным. Давайте не будем говорить, что было. Нет никакого упаднического настроения. Да, есть трудности, но мы ищем пути решения. Если вы обратили внимание, в этом матче был другой футбол, нежели раньше, - мы искали счастье у чужих ворот".

Тут абсолютно прямой намек на оборонительный стиль игры при Курбане Бердыеве. В целом на пресс-конференции Кекер показался несколько рефлексирующим и в его словах сквозили противоречия. С одной стороны, говорил, что надо забыть прошлое, а затем тут же указывал, как сейчас по-другому выглядит команда по сравнению с недавним периодом. Некоторая нестыковка в словах Кекера и по части стиля. Он выделял, что "Кайрат" теперь ищет счастье у чужих ворот, а затем на вопрос, будет ли так всегда и готова ли команда постоянно играть в атаку, ответил, что он хочет баланс.

Кекер - молодой тренер и его эмоции понять можно, сейчас у него действительно большой и настоящий шанс заявить о себе. Теперь у него нет временного статуса и влияния Бердыева, как было в прошлом году. Он чувствует эти полномочия и переполнен адреналином.

В то же время надо отметить, насколько Кекер верит в воспитанников клуба. В частности, он заявил, что уход Гуральски не проблема. Это сигнал молодежи, это правильный посыл команде. То же самое и касательно результативности Шушеначева. Тренер отчаянно защищал игрока и даже заверил, что в ближайшее время форвард будет забивать.

Посмотрим, что будет дальше, но процесс перестройки "Кайрата" при Кекере, видимо, точно не заставит болельщиков быть равнодушными.