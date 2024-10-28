Известный функционер и ветеран казахстанского футбола Болат Есмагамбетов в интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал о главной проблеме КПЛ и разобрал ситуацию с матчем Лиги конференций "Астана" - "Челси". В ходе беседы специалист предложил свой план развития футбола.

- Самая большая проблема была со стадионами. Многие клубы играли в чужих городах. Вопрос инфраструктуры стоит остро. Это продолжилось и в еврокубках. Многие клубы играли на "Центральном" стадионе. Так не должно быть. Нужно заниматься инфраструктуру.

- Нужно ли как-то обязать клубы подготовить стадионы?

- Дело в том, что стадионы не принадлежат клубам. Они принадлежат акиматы. Нам выделяли бюджет, а мы помогали стадиону провести ремонт и ухаживать за полем. Сейчас говорят - спрашивайте с акимата. Я считаю, что это не правильно. Я предлагал стадионы отдать крупным компаниям в регионе. Это будет государственно-частное партнерство. Вы тут зарабатываете деньги - вложите их в инфраструктуру. Нужно заинтересовывать компании. Было бы прекрасно, если бы вышел закон о спорте. Нужно обязать стадионы сделать стадионы, которые отвечают требованиями. Все равно УЕФА нас заставит.

- Где пройдет матч с "Челси"?

- Скорее всего, матч пройдет в Астане. Стадион отремонтировали, единственное - не постелили искусственное поле. Это быстро делается. "Астана" все-таки примет у себя дома. Риск, что в Алматы может быть мороз в декабре. Здесь клуб перестрахуется и сыграет дома.

- Официально же объявили, что "Астана" будет играть в Алматы? Будет ли она менять?

- Здесь клуб должен поработать. Если такая просьба будет, то УЕФА рассмотрит ее.

- Самое главное, чтобы матч не прошел на нейтральном поле?

- Я думаю, нет. Если не срастется с Астаной, то в Алматы проведут.

Напомним, что "Астана" в рамках Лиги конференций примет "Челси" 12 декабря.

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