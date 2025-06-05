Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал официальный финансовый отчет за евросезон-2024/25. В числе участников кампании значится и столичная "Астана", представлявшая Казахстан в групповом этапе Лиги конференций, передают Vesti.kz.

По итогам еврокубков "Астана" пополнила свой бюджет на 5,8 миллиона евро, сообщает Kazfootball.kz. Это около 3,3 миллиарда тенге.

Напомним, команда провела шесть матчей в общем этапе Лиги конференций, одержав одну победу, сыграв дважды вничью и потерпев три поражения. Эти результаты позволили казахстанскому клубу занять 28-е место в общем рейтинге, однако пробиться в стадию плей-офф "Астана" не смогла.

Для сравнения, финалист Лиги чемпионов миланский "Интер" получит от УЕФА 136,6 миллиона евро, а чемпион турнира - французский "Пари Сен-Жермен" - сразу 6,5 миллиона евро за победу в финале. Дополнительно парижане заработают еще 4 миллиона евро за участие в Суперкубке УЕФА, где сыграют с лондонским "Тоттенхэмом".

Таким образом, несмотря на ранний вылет из турнира, участие "Астаны" в еврокубках вновь принесло ощутимые финансовые дивиденды столичному клубу.