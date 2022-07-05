Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат по-прежнему изолирован от основной команды "Астаны" и выступает за молодежный состав столичного клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как хавбек будоражит первую лигу и может ли он сменить клубную прописку этим летом.

Куат вне основы "Астаны" уже больше двух месяцев. После конфликта с Жереми Манзорро и, по слухам, с Муратом Тлешевым игрок ни разу не был близок к возвращению. Главный тренер команды Срджан Благоевич не собирается отступать и говорит, что на тему Куата ему нечего комментировать.

Исламбек провел за прошедший период семь матчей в первой лиге и три игры за сборную в Лиге наций (дважды выводил команду с капитанской повязкой). И если в сборной Исламбек отыграл с предельной концентрацией и без лишних эмоций, то вот в "Астане-М" все выходит иначе.

В матче с "Окжетпесом" Куат заработал удаление на 93-й минуте, саркастически поаплодировав арбитру за одно из дисциплинарных решений.

Пропустив тур, в следующей игре с "Тараз-Каратау" хавбек забил гол, но снова не обошелся без красной карточки. Куат и молодой защитник Рахат Маратов заработали удаления после завершения встречи, судя по всему оба были не в восторге от работы арбитра. Любопытно, что следующий матч "Астана-М" играет против "Кайрат-Жастара" в Алматы, но эту встречу Исламбек пропустит.

В итоге у 29-летнего опорника два гола, два ассиста и два удаления в семи играх за "Астана-М". Очевидно, что при нынешнем руководстве и тренерском штабе у Куата нет будущего в столичном клубе. Это в том числе угрожает его карьере в сборной, ведь постоянно вызывать игрока из первой лиги будет странным решением со стороны Адиева.

Столичному клубу сейчас необходимо проделать не самую простую, но необходимую работу, чтобы найти для игрока новый клуб. Ведь если хавбек не помогает основе, но при этом является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в команде, то для экономии и атмосферы в клубе нужно найти решение.

Безусловно, тут важное значение имеет и встречное движение со стороны игрока. Хочет ли он уйти? Мы этого не знаем, ведь он может рассуждать иначе. Куат находится в родном городе, имеет солидный оклад и, возможно, не считает, что должен покинуть "Астану".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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