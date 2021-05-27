Айбол Абикен должен был стать заменой Яцеку Гуральски в "Кайрате", но пока его игра не убеждает в том, что он является равноценной альтернативой. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как проводит клубный сезон полузащитник сборной Казахстана.

Изначально казалось, что травма Гуральски позволит Абикену вернуться на свою позицию и если не полностью, то достаточно весомо компенсировать потерю поляка. Однако уровень игры Айбола в первом круге вызвал вопросы как у специалистов, так и у болельщиков.

Абикен не дает того объема работы, который показывал Гуральски. Кроме того, эффективность в ключевых показателях для опорника у казахстанца низкая - проигрывает много единоборств, недостаточно перехватов и отборов.

Показателен недавний матч с "Астаной" - у Абикена самая низкая оценка в матче, он проиграл 80 процентов единоборств, включая важнейший эпизод в игре, когда соперник открыл счет. Куат жестко, но эффективно пошел в отбор, игрок "Кайрата" проиграл этот мяч, и так стартовала голевая атака хозяев.

Да, Абикен по-прежнему неплох в контроле и продвижении мяча, но для его позиции и нынешней роли это не приоритетные функции, поскольку в таких случаях есть Косович. Но в итоге получается, что Косович и Абикен дублируют друг друга и "Кайрат" значительно теряет с точки зрения обороны и агрессии в центре поля.

Хотя по поводу агрессии есть и обратная сторона. Так, в матче с "Каспием" Абикен было излишне эмоционален, и это вылилось в удаление в первом тайме. Для уже состоявшегося игрока сборной такие моменты необходимо минимизировать и сохранять хладнокровие.

Удивительно, но мы знаем, что исходя из нескольких стартовых сезонов Абикен вполне качественно выполнял необходимый объем работы без мяча, был достаточно дисциплинирован, в том числе по тактической части. Сейчас акценты в его игре словно изменились, стало меньше черновой работы, но больше ударов и желания быть эффектным, хотя заметно, что при таких обстоятельствах теряется эффективность.

В июне Абикену исполнится уже 25 лет. Молодым и подающим надежды его уже точно не назовешь. Поэтому требования к игроку повышаются, он не должен забывать, с помощью чего его карьера стартовала в "Кайрате" (большой объем работы, самоотверженность, дисциплина), и развивать те навыки, которые он небезосновательно считает потенциально сильными в своем функционале - удар, контроль мяча, продвижение мяча.

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