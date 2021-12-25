Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген планирует продлить контракт с "Тоболом", сообщает Meta-ratings.kz.
Отмечается, что им активно интересуется "Астана", которая хотела подписать его и в минувшем сезоне.
При этом "Тобол" не желает отдавать одного из своих лидеров конкуренту. Клуб планирует усилиться перед летним выступлением в квалификации Лиги чемпионов.
Со своей стороны Тагыберген понимает, что "Тобол" - лучший вариант для развития его карьеры, даже несмотря на то, что он проживает в Нур-Султане.
Тагыберген уже выступал в составе "Астаны", однако несколько раз уходил в аренду из-за высокой конкуренции.
Ранее отмечалось, что костанайский клуб покинут казахстанские игроки Азат Нургалиев и Султан Абилгазы.
Напомним, что "Тобол" стал чемпионом КПЛ-2021, а "Астана" финишировала на втором месте.