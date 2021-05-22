Участник еврокубков решил расстаться с кандидатом в сборную Казахстана

Защитник имеет опыт игры в Европе.

Карам Султанов. Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:10

Защитник "Шахтера" Карам Султанов покинет карагандинский клуб и продолжит карьеру в другой команде, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, на футболиста не рассчитывает тренерский штаб "горняков". 

В текущем сезоне Султанов провел за "Шахтер" 11 матчей в КПЛ, в которых отметился одной голевой передачей. 

До "Шахтера" защитник пытался заиграть в Азербайджане, однако не смог стать основным игроком "Сумгайыта". По информации азербайджанских СМИ, Султанов покинул команду из-за проблем с лишним весом.

Ранее защитник несколько раз попадал в расширенный список тренерского штаба сборной Казахстана.

После 12 туров "Шахтер", набрав восемь очков, занимает 12-е место в таблице из 14 команд. Прошлый сезон КПЛ "горняки" завершили на четвертом месте и завоевали путевку в еврокубки. 

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2021 Футбольные трансферы


Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:10
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