Участник еврокубков решил расстаться с кандидатом в сборную Казахстана

Защитник "Шахтера" Карам Султанов покинет карагандинский клуб и продолжит карьеру в другой команде, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, на футболиста не рассчитывает тренерский штаб "горняков".

В текущем сезоне Султанов провел за "Шахтер" 11 матчей в КПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

До "Шахтера" защитник пытался заиграть в Азербайджане, однако не смог стать основным игроком "Сумгайыта". По информации азербайджанских СМИ, Султанов покинул команду из-за проблем с лишним весом.

Ранее защитник несколько раз попадал в расширенный список тренерского штаба сборной Казахстана.

После 12 туров "Шахтер", набрав восемь очков, занимает 12-е место в таблице из 14 команд. Прошлый сезон КПЛ "горняки" завершили на четвертом месте и завоевали путевку в еврокубки.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!