Участник еврокубков не отпустил своего лидера в первую лигу

Защитник сборной Казахстана и "Актобе" Багдат Каиров получил предложение от павлодарского "Иртыша", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Участник первой лиги после ухода главного тренера Кайрата Нурдаулетова в нескольких играх подряд потерял очки, и в настоящее время в турнирной таблице занимает второе место. По потерянным очкам павлодарцы - четвертые, уступая "Каспию", "Шахтеру" и "Алтаю".

Что касается Багдата Каирова, то в последних матчах он выводил команду в качестве капитана. "Актобе" обозначил приоритет - не отпускать одного из своих ведущих футболистов.

Воспитанник "Актобе" в прошлом году вернулся в команду, а до этого отыграл за родной клуб четыре сезона и два - за молодежный состав. Также Каиров играл за "Тобол", "Кайсар" и "Ордабасы". За сборную Казахстана защитник провел 17 матчей.



Добавим, что в квалификации Лиги Европы "Актобе" предстоит сыграть против польской "Легии". Матчи состоятся 10 и 17 июля.